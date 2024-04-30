Вице-премьер и глава дипломатии Молдавии Михай Попшой собирается отправиться в официальную поездку в Великобританию во вторник, где ожидаются встречи с представителями страны, сообщает информационное управление внешних дел.

Вице-премьер и министр иностранных дел Михай Попшой намерен посетить Великобританию с 30 апреля по 1 мая в рамках официального визита. В Лондоне он проведет ряд встреч с важными фигурами: главой дипломатии Соединенного Королевства Дэвидом Кэмероном, государственным министром по вопросам Европы Нусратом Гани, советником премьер-министра по национальной безопасности Тимом Бэрроу и парламентариями обеих палат.

В пресс-службе подчеркнули, что делегация Молдавии с госсекретарем Каролиной Перебинос во главе примет участие в третьем раунде Стратегического диалога между Молдавией и Великобританией. Британскую делегацию возглавит министр по вопросам Европы Нусрат Гани.

Отношения между Молдавией и Великобританией укрепились в 2020 году после подписания соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между этими двумя государствами.

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