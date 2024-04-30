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Президент США заявил о необходимости ужесточения оружейного законодательства
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:52

Президент США заявил о необходимости ужесточения оружейного законодательства

Президент США Джо Байден в свете инцидента с огнестрельным происшествием в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, выступил с заклинанием к конгрессу ужесточить контроль за оборотом стрелкового оружия.

Стрельба в Шарлотте произошла в понедельник днем местного времени. Известно, что в результате происшествия погибли три правоохранителя, еще пятеро пострадали.
В пресс-релизе, выложенном на сайте Белого дома, говорится, что число убитых представителей правоохранительных органов возросло до четырех.

Президент США считает, что необходимо предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности наших правоохранителей, это включает в себя финансирование и принятие дополнительных шагов по противодействию насилию с использованием стрелкового оружия.

Кроме того Байден считает, что руководители в конгрессе должны усилить усилия для запрета атакующего оружие и магазинов с увеличенной вместимостью, а так же ввести требования по безопасному хранению омерзительных сооружений, утвердить всеобщие проверки биографических данных и национальный закон об отзыве огнестрельного оружия у потенциально опасных людей.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

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