Президент США Джо Байден в свете инцидента с огнестрельным происшествием в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, выступил с заклинанием к конгрессу ужесточить контроль за оборотом стрелкового оружия.
Стрельба в Шарлотте произошла в понедельник днем местного времени. Известно, что в результате происшествия погибли три правоохранителя, еще пятеро пострадали.
В пресс-релизе, выложенном на сайте Белого дома, говорится, что число убитых представителей правоохранительных органов возросло до четырех.
Президент США считает, что необходимо предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности наших правоохранителей, это включает в себя финансирование и принятие дополнительных шагов по противодействию насилию с использованием стрелкового оружия.
Кроме того Байден считает, что руководители в конгрессе должны усилить усилия для запрета атакующего оружие и магазинов с увеличенной вместимостью, а так же ввести требования по безопасному хранению омерзительных сооружений, утвердить всеобщие проверки биографических данных и национальный закон об отзыве огнестрельного оружия у потенциально опасных людей.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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