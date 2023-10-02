Песков: усталость от абсурдного спонсирования киевского режима будет расти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что усталость мирового сообщества от абсурдного финансирования киевского режима будет нарастать, что в свою очередь может привести к усилению противоречий в правящих кругах Запада, сообщает РИА Новости.
Это заявление было сделано в контексте подписания президентом США Джо Байденом закона о финансировании работы правительства без выделения средств на нужды Украины.
"Мы неоднократно подчеркивали, что, по нашим оценкам, усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет нарастать в различных странах, включая США. Эта усталость может привести к фрагментации политического элиты и усилению внутренних противоречий", — отметил Песков, комментируя отсутствие помощи Украине в проекте бюджета.
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