Власти Парижа намерены увеличить общую площадь пешеходных зон еще на 100 гектаров к 2030 году, заявил помощник мэра города по транспорту Давид Бельяр в интервью газете Le Parisien, сообщает ТАСС.

Он отметил, что данная инициатива соответствует программе, анонсированной в 2020 году, и предусматривает инвестиции в размере €300 млн. С момента начала срока полномочий уже выделено 30 гектаров пешеходных зон, включая уличные пространства перед школами, новые площади и расширенные тротуары.

Бельяр заверил, что в каждом округе Парижа будет создан пешеходный центр. Кроме того, планируется отказ от велодорожек на тротуарах, а также увеличение времени зеленого света для пешеходов на перекрестках с сигналами светофоров.

В ответ на вопрос о согласованности этих мер с прежним акцентом на переход горожан с автомобилей на велосипеды, помощник мэра отметил, что в настоящее время пешеходные прогулки составляют до 65% всех видов передвижения внутри кольцевой дороги Парижа. Он подчеркнул, что в плотно застроенном городе, таком как Париж, пешеходные перемещения являются бесплатными, экологичными и полезными для здоровья, а также способствуют развитию местной торговли.

Мэрия обещает провести реновацию с учетом изменений климата, в том числе "озеленить" тротуары, создать больше теневых зон и установить дополнительные питьевые фонтаны.