Парламент Перу разрешил президенту Дине Болуарте посетить саммит АТЭС в Сан-Франциско

Парламент Перу разрешил президенту страны Дине Болуарте поехать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско после того, как предыдущая поездка главы государства в США привела к отставке министра иностранных дел.
"62 голосами за пленум Конгресса принял проект законодательной резолюции № 6352, который запрашивал разрешение президенту Дине Болуарте покинуть территорию страны 14-18 ноября с целью участия в [саммите] АТЭС", — говорится в сообщении, опубликованном на странице парламента в соцсети X (ранее Twitter(соц сеть заблокирована в России).
Против проголосовали 44 законодателя, воздержались пятеро.
В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава МИД Ана Сесилия Герваси подала в отставку на фоне критики по поводу несостоявшихся переговоров Дины Болуарте и президента США Джо Байдена в ходе ее поездки в Вашингтон, где на прошлой неделе пошла встреча лидеров Американского партнерства (Americas Partnership for Economic Prosperity). В обосновании необходимости поездки правительство указало якобы планировавшуюся встречу с американским лидером.
Во вторник Болуарте приняла присягу нового главы МИД Хавьера Гонсалеса Олаэчеа.
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