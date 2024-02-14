Гильермо Бермехо по приглашению своих коллег из «Единой России» намеревался посетить форум «За свободу наций», который должен пройти в Москве с 15 по 7 февраля.
Из Лимы парламентарий направился для пересадки в Мехико, откуда уже должен был вылететь в Стамбул.
Но в мексиканской столице парламентария уведомили о не допуске на борт. Представители авиакомпании запрет объяснили тем, что лайнер будет пролетать через американское воздушное пространство, на что у Бермехо нет разрешения.
Несмотря на наличие дипломатического паспорта, перуанского депутата на рейс так и не пустили.
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