Гильермо Бермехо по приглашению своих коллег из «Единой России» намеревался посетить форум «За свободу наций», который должен пройти в Москве с 15 по 7 февраля.

Из Лимы парламентарий направился для пересадки в Мехико, откуда уже должен был вылететь в Стамбул.

Но в мексиканской столице парламентария уведомили о не допуске на борт. Представители авиакомпании запрет объяснили тем, что лайнер будет пролетать через американское воздушное пространство, на что у Бермехо нет разрешения.

Несмотря на наличие дипломатического паспорта, перуанского депутата на рейс так и не пустили.