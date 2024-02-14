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Из-за запрета США депутат из Перу не смог прилететь в Россию
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  • Опубликована сегодня в 16:44

Из-за запрета США депутат из Перу не смог прилететь в Россию

Гильермо Бермехо по приглашению своих коллег из «Единой России» намеревался посетить форум «За свободу наций», который должен пройти в Москве с 15 по 7 февраля.

Из Лимы парламентарий направился для пересадки в Мехико, откуда уже должен был вылететь в Стамбул.

Но в мексиканской столице парламентария уведомили о не допуске на борт. Представители авиакомпании запрет объяснили тем, что лайнер будет пролетать через американское воздушное пространство, на что у Бермехо нет разрешения.

Несмотря на наличие дипломатического паспорта, перуанского депутата на рейс так и не пустили.

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