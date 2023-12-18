Евросоюз: санкции против некоторых российских IT-компаний

Европейский союз внес несколько информационно-технологических компаний в свой 12-й пакет санкций против России.

Перечень этих компаний был опубликован в "Официальном журнале ЕС". Среди включенных в черный список предприятий находятся следующие организации: АСТ; "Инфотекс" (компания в сфере информационных технологий и коммуникационных систем); "Информзащита"; ИТМИВТ (Институт точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева РАН); "Аваланд Си" (Аваланд Системная Интеграция); "Бизон" (Безопасная информационная зона); "Большая тройка"; "Микрон"; "Н-Системс"; "ПКК Миландр"; "Научно-исследовательский институт программных средств", сообщает ТАСС.