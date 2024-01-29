Пьяный россиянин избил подростка за расстегнутую куртку

В городе Березники, Пермский край, случился инцидент, когда пьяный мужчина напал на 16-летнего подростка из-за расстегнутой куртки, избив его в районе магазина на Юбилейной улице. Согласно PermNews, происшествие зафиксировано 28 января.
В нетрезвом состоянии мужчина оскорбил и нанес удар по лицу школьнику, после чего приступил к пинанию упавшего несовершеннолетнего. Причиной агрессии стала расстегнутая куртка подростка. После нападения россиянин угрожал подростку мести, в случае если тот решит рассказать о произошедшем.
Мать пострадавшего обратилась в полицию, и правоохранительные органы начали проверку инцидента.
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