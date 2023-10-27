Два пассажира пострадали в Перми после выпадения из микроавтобуса из-за резкого маневра водителя

Два пассажира пострадали в Перми, когда они выпали из микроавтобуса маршрутного автобуса IVECO на проезжую часть после неожиданного маневра водителя.

Оба получили травмы. Следственные органы проводят доследственную проверку в связи с этим инцидентом, который может быть связан с некачественными условиями перевозок в автобусе.