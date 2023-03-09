США и ЕС готовят в Грузии антиконституционный государственный переворот. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас.
По его словам, США и Евросоюз, которые на своей территории жестко ограничивают любое иностранное вмешательство, попытались устроить в Грузии госпереворот, после того как Тбилиси решили проверить деятельность неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа, передает РИА "Новости".
Клишас отметил, смена власти должна происходить на выборах, а не в результате кровавых цветных революций, оплаченных иностранными правительствами.
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