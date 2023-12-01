Гражданам РФ назвали потенциальные риски, связанные с переводами по телефонному номеру. По информации агентства "Прайм", даже небольшая ошибка в цифре может привести к серьезным финансовым утратам.
Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский подчеркнул, что в случае неправильного указания номера телефона получателя возврат денег представляется сложной задачей.
Эксперт рекомендует в первую очередь подать заявление в банк в случае подобной ситуации. Финансовое учреждение затем связывается с владельцем счета, на который были ошибочно переведены средства. Однако, если получатель отказывается вернуть средства, придется обращаться за помощью к суду или полиции.
Также Алексей Петропольский подчеркнул, что при переводах по телефонному номеру существует риск столкнуться с мошенническими уловками, особенно если банк, связанный с указанным номером, находится в банкротстве.
В Чехии заявили о невозможности поставок оружия с армейский складов на Украину
В настоящее время Чехия не имеет возможности отправить военную помощь Украине непосредственно из своих военных складов.
В Китай вернутся две панды Ян Гуан и Тянь Тянь из Великобритании
Две гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь временно переданные Китаем в Великобританию, вернутся на свою родину в декабре.
В Евпатории откроют набережную имени Терешковой к 20 декабря 2023 года
Набережная имени Валентины Терешковой в Евпатории будет открыта в конце декабря 2023 года.
Ученые из России обнаружили изменения в мозговой активности у переболевших COVID-19
Анализ показал, что вирус влияет на левое полушарие, ответственное за речевые функции, что может привести к трудностям с выбором слов и другим дефектам речи.