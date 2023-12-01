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Юрист Петропольский рассказал об опасности переводов по номеру телефона
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  • Опубликована сегодня в 22:12

Юрист Петропольский рассказал об опасности переводов по номеру телефона

Гражданам РФ назвали потенциальные риски, связанные с переводами по телефонному номеру. По информации агентства "Прайм", даже небольшая ошибка в цифре может привести к серьезным финансовым утратам.

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский подчеркнул, что в случае неправильного указания номера телефона получателя возврат денег представляется сложной задачей.

Эксперт рекомендует в первую очередь подать заявление в банк в случае подобной ситуации. Финансовое учреждение затем связывается с владельцем счета, на который были ошибочно переведены средства. Однако, если получатель отказывается вернуть средства, придется обращаться за помощью к суду или полиции.

Также Алексей Петропольский подчеркнул, что при переводах по телефонному номеру существует риск столкнуться с мошенническими уловками, особенно если банк, связанный с указанным номером, находится в банкротстве.

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