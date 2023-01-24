Перестановки на Украине — часть "клановой борьбы", где одним из факторов выступает резкое обогащение отдельных лиц, считает политолог Андрей Суздальцев.

"Есть несколько групп, которые начинают между собой конкурировать, что позволяет офису президента Украины выбирать наиболее подходящие варианты. В принципе, это нормально. В итоге какая-то из группировок берет верх и продвигает решения", — отметил эксперт.

По его словам, в состав украинских кланов входят представители обогатившихся фракций, а подготовка к весеннему наступлению ведет к тому, что они начинают "сбрасывать за борт" отдельных людей.