Правительство РФ упростит для соотечественников из недружественных стран переселение в Россию по специальной госпрограмме. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В частности, таким гражданам теперь не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке.
Переселение граждан России из недружественных стран — это процесс, который предпринимается правительством Российской Федерации с целью защиты своих граждан от неблагоприятных условий проживания за границей. Такие условия могут возникнуть в результате политических кризисов, военных конфликтов, террористических угроз или других небезопасных ситуаций.
Переселение граждан может осуществляться как на добровольной, так и на принудительной основе. Правительство может предоставлять своим гражданам финансовую и организационную поддержку при переезде, а также помогать с получением необходимых документов и нахождением нового места жительства.
Примером такого переселения является эвакуация российских граждан из Сирии в 2013 году в связи с вооруженным конфликтом в этой стране. В результате эвакуации было доставлено более 1000 человек на территорию России.
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