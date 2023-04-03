Правительство РФ упростит для соотечественников из недружественных стран переселение в Россию по специальной госпрограмме. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В частности, таким гражданам теперь не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке.

Переселение граждан России из недружественных стран — это процесс, который предпринимается правительством Российской Федерации с целью защиты своих граждан от неблагоприятных условий проживания за границей. Такие условия могут возникнуть в результате политических кризисов, военных конфликтов, террористических угроз или других небезопасных ситуаций.

Переселение граждан может осуществляться как на добровольной, так и на принудительной основе. Правительство может предоставлять своим гражданам финансовую и организационную поддержку при переезде, а также помогать с получением необходимых документов и нахождением нового места жительства.

Примером такого переселения является эвакуация российских граждан из Сирии в 2013 году в связи с вооруженным конфликтом в этой стране. В результате эвакуации было доставлено более 1000 человек на территорию России.