Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил временно ограничить выдачу российского гражданства по программе переселения.

По словам правозащитника, программа добровольного переселения из бывших республик СССР изначально задумывалась для переезда в нашу страну "реальных соотечественников", носителей русского языка и культуры.

Однако в последнее время ее часто стали использовать для легализации людей, которые в реальности не имеют ничего общего с Россией. При этом они пользуются социальными благами, не внося ничего "в общую социальную копилку", уклоняясь от уплаты налогов.