Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил временно ограничить выдачу российского гражданства по программе переселения.
По словам правозащитника, программа добровольного переселения из бывших республик СССР изначально задумывалась для переезда в нашу страну "реальных соотечественников", носителей русского языка и культуры.
Однако в последнее время ее часто стали использовать для легализации людей, которые в реальности не имеют ничего общего с Россией. При этом они пользуются социальными благами, не внося ничего "в общую социальную копилку", уклоняясь от уплаты налогов.
ВСУ перебрасывает резервы в Артемовск и Марьинку
Украинские войска хотят удержать свои позиции в этих населенных пунктах.
Россия понизила дипломатический уровень с Эстонией до временного поверенного
Россия предприняла ответные меры на радикальное сокращение своего диппредставительства в Таллине.
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.
Пробить человека по базе стало дороже
Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.