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  • Опубликована сегодня в 11:47

В СПЧ предложили приостановить выдачу российского гражданства по программе переселения

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил временно ограничить выдачу российского гражданства по программе переселения.

По словам правозащитника, программа добровольного переселения из бывших республик СССР изначально задумывалась для переезда в нашу страну "реальных соотечественников", носителей русского языка и культуры.

Однако в последнее время ее часто стали использовать для легализации людей, которые в реальности не имеют ничего общего с Россией. При этом они пользуются социальными благами, не внося ничего "в общую социальную копилку", уклоняясь от уплаты налогов.

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