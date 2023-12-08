В Южной Осетии возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы с Грузией

Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии возбудил уголовные дела в отношении двух граждан Грузии, Георгия Меладзе и Дито Коринтели, за их намеренное незаконное пересечение границы республики в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 24 ноября, когда сотрудники пограничных органов Южной Осетии задержали нарушителей в окрестностях населенного пункта Адзви Горийского муниципалитета.
Оба гражданина Грузии пересекли государственную границу с Грузией в состоянии алкогольного опьянения, а Коринтели даже фиксировал свои противоправные действия на видео. В связи с этим КГБ возбудил уголовные дела по статье 322 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся незаконного пересечения государственной границы.
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