ВСУ возвели новые переправы через реку Жеребец в ЛНР для обеспечения собственных подразделений боеприпасами и продовольствием. Новые переправы стали строиться после нанесения массовых ударов по логистическим цепочкам противника со стороны российской армии. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Южнее населенного пункта Макеевка в ЛНР, вооруженные силы Украины соорудили через реку Жеребец из подручных средств переправы для личного состава и легкой техники. Вероятнее всего эта вынужденная мера, связанная с тем, что основные транспортные развязки находятся под постоянным огневым воздействием наших войск" - сообщил Марочко.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
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