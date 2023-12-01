Депутат VII созыва парламента Армении, политический аналитик Арман Абовян в интервью спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой рассказал о том, как Никол Пашинян смог удержаться у власти после поражения в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе.
Абовян указал на обещания, данные в предвыборной программе 2021 года, включая субъективизацию Республики Арцах, деоккупацию Арцаха и территории Армении. Он отметил, что шоковое состояние общества после войны, поддержка идеи самоопределения и деоккупации, а затем изменение курса после выборов, стали факторами, способствовавшими переизбранию Пашиняна.
Абовян подчеркнул, что новое поколение в Армении, выросшее в условиях отсутствия войны, поддерживает Пашиняна, и появляется растущая активность граждан, противостоящих протурецкой политике власти. Обсуждая внешнеполитические аспекты, он высказал опасения относительно стремления Турции к контролю над территорией Великого Турана и утверждения "Западного Азербайджана" за счет армянских земель.
Аналитик также отметил проблемы внутренней политики, подчеркивая неудовлетворенность населения властью, апатию и необходимость изменения внешнеполитического курса для предотвращения расчленения страны и войны. Абовян выразил опасения по поводу тотальной информационной пропаганды и страха перед возможными последствиями протестов, но подчеркнул важность сохранения страны в условиях глобальных вызовов.
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