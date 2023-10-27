Таиланд сейчас находится в процессе ведения переговоров с представителями радикального палестинского движения ХАМАС с целью освободить таиландских граждан, которые были взяты в заложники, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Саида Сулеймана Хусейни, лидера мусульман-шиитов Таиланда.

Он сообщил, что группа для переговоров была сформирована председателем нижней палаты парламента Ван Мухамадом Нор Матха и находится в Тегеране, где в пятницу начались переговоры. Хусейни не раскрыл детали переговоров, но сообщил, что они идут успешно, как сообщает газета "The Nation".

В результате нападения боевиков ХАМАС погибли 33 таиландца, 18 получили ранения, а столько же были похищены. В Израиле на тот момент проживали около 30 тысяч граждан Таиланда, из которых более 8 тысяч желали эвакуации, и уже примерно 5 тысяч вернулись на родину.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин ранее призвал всех своих соотечественников покинуть Израиль из-за ухудшения палестино-израильского конфликта.