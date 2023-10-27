Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.10.2023 : 93,2174
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.10.2023 : 98,3504
В Таиланде заявили о начале переговоров с ХАМАС по вопросу освобождения граждан страны
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 18:57

В Таиланде заявили о начале переговоров с ХАМАС по вопросу освобождения граждан страны

Таиланд сейчас находится в процессе ведения переговоров с представителями радикального палестинского движения ХАМАС с целью освободить таиландских граждан, которые были взяты в заложники, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Саида Сулеймана Хусейни, лидера мусульман-шиитов Таиланда.

Он сообщил, что группа для переговоров была сформирована председателем нижней палаты парламента Ван Мухамадом Нор Матха и находится в Тегеране, где в пятницу начались переговоры. Хусейни не раскрыл детали переговоров, но сообщил, что они идут успешно, как сообщает газета "The Nation".

В результате нападения боевиков ХАМАС погибли 33 таиландца, 18 получили ранения, а столько же были похищены. В Израиле на тот момент проживали около 30 тысяч граждан Таиланда, из которых более 8 тысяч желали эвакуации, и уже примерно 5 тысяч вернулись на родину.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин ранее призвал всех своих соотечественников покинуть Израиль из-за ухудшения палестино-израильского конфликта.

Мир

Поврежденный кабель связи между Эстонией и Финляндией пройдёт экспертизу

Поврежденный кабель связи между Эстонией и Финляндией пройдёт экспертизу

Поврежденный кабель связи между Финляндией и Эстонией подвергнут экспертной оценке

Читать полностью
Вучич заявил о попытке некоторых стран ввести санкции против Сербии

Вучич заявил о попытке некоторых стран ввести санкции против Сербии

На завершившемся сегодня саммите Евросоюза возникли требования некоторых стран ввести санкции против Сербии из-за вооруженного инцидента в Косово.

Читать полностью

Общество

В Якутии Минобрнауки запретило празднование Хэллоуина в школах

В Якутии Минобрнауки запретило празднование Хэллоуина в школах

Руководителям школ Якутии запрещено устраивать праздники в честь Хэллоуина в учебных заведениях.

Читать полностью
Минпросвещения РФ назвало условия получения серебряной медали

Минпросвещения РФ назвало условия получения серебряной медали

Серебряную медаль получат выпускники при условии получения по 60 баллов за два ЕГЭ

Читать полностью

Новости