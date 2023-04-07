Переговоры по урегулированию на Украине могут быть только на основе учета российских интересов. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Кроме того, глав МИД РФ заявил, что российская часть зерновой сделки вообще не выполняется, а препоны при этом только ужесточаются, передает РИА "Новости".
"Россия пошла на небольшое послабление, продлив зерновую сделку на 60 дней, дальше будет думать, нужна ли она вообще", - отметил Лавров.
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