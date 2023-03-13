Си Цзиньпин намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским сразу после встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает инсайды The Wall Street Journal.
По информации издания, онлайн-переговоры председателя КНР с президентом Украины состоятся после визита китайского лидера в Москву. В российской столице Си Цзиньпин намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Коммерсант".
При этом ранее в Кремле отказались комментировать информацию относительно приезда главы КНР.
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