В Швейцарии никакие переговоры между Россией и Украиной не проходят. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Если какие-то украинцы говорят с русскими в Женеве, они не являются официальными представителями украинского государства", - подчеркнул КУлеба в интервью итальянским СМИ.
По его словам, Киев готов к дипломатии в любой момент, однако для этого Москва должна вывести свои войска с территории Украины.
"Пока ничто на это не указывает. Мы надеемся и молимся, что ситуация изменится как можно скорее и русские смогут вести переговоры", - добавил он.
Насчет китайского плана урегулирования конфликта глава украинской дипломатии заметил, что это "общие положения, не предлагающие конкретного решения для достижения "справедливого мира".
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