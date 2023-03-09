В Швейцарии никакие переговоры между Россией и Украиной не проходят. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Если какие-то украинцы говорят с русскими в Женеве, они не являются официальными представителями украинского государства", - подчеркнул КУлеба в интервью итальянским СМИ.

По его словам, Киев готов к дипломатии в любой момент, однако для этого Москва должна вывести свои войска с территории Украины.

"Пока ничто на это не указывает. Мы надеемся и молимся, что ситуация изменится как можно скорее и русские смогут вести переговоры", - добавил он.

Насчет китайского плана урегулирования конфликта глава украинской дипломатии заметил, что это "общие положения, не предлагающие конкретного решения для достижения "справедливого мира".