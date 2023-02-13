США не заинтересованы в переговорном процессе с Россией по ситуации на Украине. Об этом пишет китайская Global Times.
По словам китайских аналитиков, на данный момент США не желают вести переговоры с Россией. Такой вывод можно сделать исходя из последних решений, принятых администрацией Байдена.
"Вашингтон намерен не допустить прекращения конфликта и будет продолжать использовать его для подрыва России и Евросоюза, а Украина — это цена, которую Байден готов заплатить, и Путин это прекрасно понимает", поясняет газета.
В заключении автор материала отмечает, что небольшие надежды на мир все-таки есть, однако если призыв России к переговорам будет проигнорирован, "конфликт, несомненно, будет обостряться".
Кроме того, китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил изданию, что "многократные раунды" российско-украинских переговоров в 2022 году доказали, что даже если Москва и Киев достигнут каких-то договоренностей, Вашингтон немедленно вмешается и испортит весь переговорный процесс.
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