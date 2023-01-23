Никаких условий для переговоров России и Украины в настоящий момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва слышит заявления из Киева, которые говорят о невозможности ведения переговоров на данный момент.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что за поставки западного оружие Киеву будет расплачиваться украинский народ.