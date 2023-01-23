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  • Опубликована сегодня в 13:03

У России и Украины нет оснований для переговоров

Никаких условий для переговоров России и Украины в настоящий момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва слышит заявления из Киева, которые говорят о невозможности ведения переговоров на данный момент.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что за поставки западного оружие Киеву будет расплачиваться украинский народ.

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