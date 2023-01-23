Никаких условий для переговоров России и Украины в настоящий момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва слышит заявления из Киева, которые говорят о невозможности ведения переговоров на данный момент.
Ранее официальный представитель Кремля заявил, что за поставки западного оружие Киеву будет расплачиваться украинский народ.
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Украинские войска хотят удержать свои позиции в этих населенных пунктах.
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.
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Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.