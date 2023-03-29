Компания Pepsi, выпускающая популярные газированные напитки, впервые за 15 лет обновила свой логотип. Об этом сообщает USA Today.

Новый логотип будет использоваться в США и Канаде, а с 2024 года и во всем мире. Теперь слово Pepsi будет изображаться жирным шрифтом черного цвета, а надпись будет располагаться поверх волнообразной белой полосы в центре круга. В верхней части изображена красная полоса, в нижней — синяя.

Отмечается, что новый логотип напоминает тот, что использовался во второй половине XX века. Благодаря работе фокус-групп были выяснены предпочтения населения, что повлияло на конечный вариант нового товарного знака.