Компания Pepsi, выпускающая популярные газированные напитки, впервые за 15 лет обновила свой логотип. Об этом сообщает USA Today.
Новый логотип будет использоваться в США и Канаде, а с 2024 года и во всем мире. Теперь слово Pepsi будет изображаться жирным шрифтом черного цвета, а надпись будет располагаться поверх волнообразной белой полосы в центре круга. В верхней части изображена красная полоса, в нижней — синяя.
Отмечается, что новый логотип напоминает тот, что использовался во второй половине XX века. Благодаря работе фокус-групп были выяснены предпочтения населения, что повлияло на конечный вариант нового товарного знака.
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