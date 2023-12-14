Ученые обнаружили связь между ранним подъемом у людей и неандертальцами

Ученые обнаружили связь между предпочтением раннего пробуждения у современного человека и наследственностью от неандертальцев. Исследование, проведенное на генетических данных сотен тысяч человек из Британского биобанка, выявило, что склонность к раннему подъему связана с укороченным восприятием суток.

Эксперименты на мухах подтвердили, что укороченные сутки способствуют более быстрой адаптации к ритму сна и бодрствования, что может быть выгодным взаимодействием с окружающим миром. Ученые предполагают, что данная черта могла быть особенно полезной для предков, проживавших в высоких широтах Европы, помогая им быстрее адаптироваться к длительным световым дням летом.

Это исследование представляет собой часть обширного подхода к анализу генетических особенностей человека, и ученые намерены применить тот же метод для изучения других аспектов человеческой природы, сообщает МедиаПоток.