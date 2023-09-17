Psychology Today: Неряшливость характерна для людей с высоким уровнем IQ

Исследование, проведенное американскими учеными, выявило, что люди с высоким уровнем интеллекта проявляют некоторые уникальные черты в своих привычках. Согласно результатам этого исследования, которые опубликованы в журнале Psychology Today (PT), к этим особенностям относятся неряшливость и предпочтение позднего времени сна.

Анализ данных показал, что для интеллектуально одаренных людей характерен более хаотичный порядок в их пространстве. Психолог Кэтлин Вогс объясняет это тем, что для них более важны более значимые и интеллектуально насыщенные занятия, сообщает Pravda.Ru.

Кроме того, исследование также выявило, что люди с развитым интеллектом чаще предпочитают поздний час для отхода ко сну. Множество великих личностей из истории были известны своим ночным образом жизни, среди которых можно упомянуть Чарльза Дарвина, Уинстона Черчилля и Элвиса Пресли.

"Следовательно, гипотеза гласит, что более умные люди имеют большую склонность к ночной активности по сравнению с менее интеллектуальными людьми", - указывают авторы исследования.

Еще одним интересным наблюдением является тот факт, что у людей с высоким интеллектом часто можно услышать некоторую непристойную лексику. Это объясняется их склонностью к честному и прямому выражению эмоций в моменты раздражения и негодования. Кроме того, люди с высоким интеллектом обычно обладают богатым словарным запасом и высокими риторическими навыками.