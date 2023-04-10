Журналисты издания Financial Times отмечают сложность с установлением источника утечки документов Пентагона.

Эксперты выделяют несколько факторов, которые осложняют данный процесс. В частности, трудность заключается в том, что документы были распечатаны и сфотографированы.

Напомним, ранее в сети было опубликовано около ста файлов, в которых повествуется о вопросах нацбезопасности, а также о политике США на Украине.