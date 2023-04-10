Журналисты издания Financial Times отмечают сложность с установлением источника утечки документов Пентагона.
Эксперты выделяют несколько факторов, которые осложняют данный процесс. В частности, трудность заключается в том, что документы были распечатаны и сфотографированы.
Напомним, ранее в сети было опубликовано около ста файлов, в которых повествуется о вопросах нацбезопасности, а также о политике США на Украине.
Нож в спину Украины: Польша сократила импорт зерна из Незалежной
Польша ударила в спину Украине, сократив импорт украинского зерна в связи с протестами польских фермеров. Об этом саркастически заявил украинский политолог Олег Соскин.
NBC: Байден не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборы
Однако он намерен переизбираться в 2024 году
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.