Глава Пентагона Ллойд Остин выступил с заявлением на пресс-коференции в Киеве, которая состоялась после встречи политика с Зеленским. В своем сообщении он подчеркнул, что у США нет волшебного оружия, чтобы разом решить все проблемы Украины с Россией, цитируют Остина в СМИ.

- В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой, - сказал глава Пентагона.

Так же он рассказал о своем видении ситуации. По его словам, результаты борьбы Украины зависят сугубо от правильного использования вооружения, которым щедро делится Запад. По мнению политика, необходимо синхронизировать все возможности.