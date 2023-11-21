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  2. Спецоперация на Украине
  • Мария Умыскова
  • Опубликована сегодня в 4:16

Шеф Пентагона: У нас нет волшебной палочки против России

Глава Пентагона Ллойд Остин выступил с заявлением на пресс-коференции в Киеве, которая состоялась после встречи политика с Зеленским. В своем сообщении он подчеркнул, что у США нет волшебного оружия, чтобы разом решить все проблемы Украины с Россией, цитируют Остина в СМИ.

- В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой, - сказал глава Пентагона.

Так же он рассказал о своем видении ситуации. По его словам, результаты борьбы Украины зависят сугубо от правильного использования вооружения, которым щедро делится Запад. По мнению политика, необходимо синхронизировать все возможности.

- Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем, - завершил речь Ллойд.

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