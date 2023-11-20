Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал на своей странице в соцсети, что уже прибыл в Киев с официальным визитом. Также политик сообщил о цели своего визита, отдельно подчеркнув детали.
- В ходе обсуждений они уделят основное внимание дальнейшему укреплению стратегического партнерства Соединенных Штатов и Украины, - говорится в официальном заявлении.
Волнует политиков и возможность поддержки ВСУ в зимний период. Особенно остро этот вопрос стоит на фоне сложностей с финансированием Украины - на данный момент несколько европейских стран отказываются поддерживать военный бюджет. Скептически относится к этой идее и население Америки.
Выход гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro запланирован на март 2024 года
Ранее планировалось выпустить устройство в январе, но, по словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, выход был отложен из-за не завершенного тестирования и неопределенности в стратегии продаж.
NBC: Война в Израиле уронила рейтинг Байдена
Такого низкого уровня у рейтинга Байдена не было несколько лет. Причиной СМИ называют сложившуюся мировую ситуацию.
Ученые предостерегли, что стресс, пережитый в детстве, представляет опасную угрозу для головного мозга
Ученые из Университета штата Огайо предостерегли, что стресс, пережитый в детстве, представляет более опасную угрозу для головного мозга, чем травмы, такие как удары по голове. Исследование, опубликованное в The Ohio State University (OSU), обнаружило, что детский стресс может вызывать эпигенетические изменения в головном мозге, сообщает Газета.Ру.
Эксперты из Роскачества высказали рекомендации по сохранению работоспособности гаджетов на холоде
Один из советов заключается в том, чтобы буквально "согревать" устройство. Например, при пребывании на улице рекомендуется держать телефон в кармане, а при необходимости совершить звонок - использовать Bluetooth-наушники, сообщает Правда.Ру.