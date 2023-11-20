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  • Опубликована сегодня в 13:55

Киев с визитом посетил глава Пентагона

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал на своей странице в соцсети, что уже прибыл в Киев с официальным визитом. Также политик сообщил о цели своего визита, отдельно подчеркнув детали.

- В ходе обсуждений они уделят основное внимание дальнейшему укреплению стратегического партнерства Соединенных Штатов и Украины, - говорится в официальном заявлении.

Волнует политиков и возможность поддержки ВСУ в зимний период. Особенно остро этот вопрос стоит на фоне сложностей с финансированием Украины - на данный момент несколько европейских стран отказываются поддерживать военный бюджет. Скептически относится к этой идее и население Америки.

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