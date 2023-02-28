Специальная военная операция на украинских землях может затянуться еще на три года, предположил заместитель министра обороны США Колин Каль во время слушаний в конгрессе США.
«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года»
Политик также верит, что американский конгресс не перестанет оказывать финансовую помощь Киеву, учитывая прогнозы развития межгосударственного столкновения.
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