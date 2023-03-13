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  • Опубликована сегодня в 19:17

Пентагон: США планирует закупить 24 гиперзвуковые ракеты в следующем году

Недавно составленный документ о проекте бюджета Пентагона содержит пару пунктов того, что хочет закупить министерство обороны США. В планах американского ведомства - потратить $11 млрд на приобретение ряда высокоточных вооружений у военно-промышленного комплекса США, в число которых также входит 24 гиперзвуковые ракеты.

Ранее глава американского стратегического командования, генерал Энтони Коттон заявил о планах Соединённых Штатов развернуть первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности к концу текущего года.

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