Повышение пенсий: новые нормы для военных и неработающих пенсионеров в 2024 году

Государственная Дума приняла законопроекты, направленные на увеличение пенсионных выплат для военных и неработающих пенсионеров. В соответствии с новыми нормами, уровень повышения составит 4,5% для первой категории и 7,5% для второй. Увеличенные суммы пенсий будут начислены после перерасчета и начнут поступать к пенсионерам с 2024 года.

Согласно утвержденному закону, начиная с 1 октября следующего года, военные пенсии, а также пенсии для сотрудников силовых структур, поднимутся на 4,5%. Это изменение затронет более 2,7 миллиона человек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данное решение является выполнением поручения президента РФ Владимира Путина.

В 2022 году пенсии военных пенсионеров увеличились на 19,5%, а с 1 октября 2023 года выросли еще на 10,5%. Таким образом, с 1 января 2024 года при расчете военных пенсий будет учитываться 85,47% денежного довольствия служащих, а с 1 октября 2024 года — 89,32%, что приведет к дополнительному повышению размера пенсий на 4,5%.

Второй законопроект, принятый во втором и третьем чтениях, предусматривает повышение пенсий для неработающих пенсионеров на 7,5% с 1 января 2024 года. Это затронет 32 миллиона человек, и в среднем размер страховой пенсии превысит 23 тысячи рублей.

Благодаря этим законам стоимость пенсионного коэффициента увеличится, а средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля. По словам руководителя направления "Финансы и экономика" института современного развития, экономиста Никиты Масленникова, индексация поможет покрыть накопившуюся инфляцию за 2023 год и сохранить покупательскую способность пенсионеров. В случае существенного превышения темпов инфляции, возможно проведение дополнительной индексации в будущем.