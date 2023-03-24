Более 450 человек задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших в четверг на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции. Об этом сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

Во Франции продолжаются массовые протесты против повышения пенсионного возраста. В ходе девятой по счету общенациональной забастовки было организовано порядка 240 акций протеста по всей стране, в которых приняли участие более миллиона человек.

В Париже акция сопровождалась стычками протестующих с полицией, которую забрасывали коктейлями Молотова, файерами и петардами. Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате более 450 человек были задержаны.

Участники акций протеста во Франции утверждают, что пенсионная реформа инициированная правительством Макрона, приведет к увеличению рабочего дня и годового трудового времени, уменьшению пенсионных выплат и неравенству в пенсионных правах различных категорий работников.

Вместе с тем, по мнению правительства, изменения необходимы для сбалансирования финансовой устойчивости пенсионной системы, учитывая демографические изменения в стране и увеличение продолжительности жизни. Однако противники реформы утверждают, что это только один из многих способов сокращения затрат на социальную защиту и снижения социальных стандартов во Франции.