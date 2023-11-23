Трагедия в Королёве: Пенсионерка скончалась после пристегивания к батарее

В подмосковном Королёве пенсионерка скончалась после того, как дочь пристегнула её ремнём к батарее и ушла из дома, сообщает SHOT. 78-летней было сложно самостоятельно ходить, без посторонней помощи она часто падала, а её дочь из-за этого сильно нервничала.
Поэтому когда женщине понадобилось уйти из дома по делам, она не придумала ничего лучше, чем пристегнуть пожилую мать ремнём к батарее.
Футбольная ассоциация Ирландии завершает сотрудничество с главным тренером после неудачного выступления
Футбольная ассоциация Ирландии объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной страны Стивеном Кенни.
Сильный ветер замедляет движение судов в Клайпедском порту Литвы
Штормовой ветер стал причиной ограничения судоходства в Клайпедском государственном морском порту Литвы.
РИА Новости: туристы стали все больше интересоваться путешествиями в Оман
В отличие от современных Объединенных Арабских Эмиратов, Оман хранит свой подлинный восточный колорит. Туристам не требуется строгое следование местным правилам, а для россиян виза не обязательна. Кроме того, доступны прямые рейсы.
В столичных больницах появились новые роботы-помощники
В московских больницах появились новые роботы-помощники, которые успешно внедрены в пилотном режиме в трех медицинских учреждениях.