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  • Опубликована сегодня в 11:04

Трагедия в Королёве: Пенсионерка скончалась после пристегивания к батарее

В подмосковном Королёве пенсионерка скончалась после того, как дочь пристегнула её ремнём к батарее и ушла из дома, сообщает SHOT. 78-летней было сложно самостоятельно ходить, без посторонней помощи она часто падала, а её дочь из-за этого сильно нервничала.

Поэтому когда женщине понадобилось уйти из дома по делам, она не придумала ничего лучше, чем пристегнуть пожилую мать ремнём к батарее.

Мир

Футбольная ассоциация Ирландии завершает сотрудничество с главным тренером после неудачного выступления

Футбольная ассоциация Ирландии завершает сотрудничество с главным тренером после неудачного выступления

Футбольная ассоциация Ирландии объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной страны Стивеном Кенни.

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Сильный ветер замедляет движение судов в Клайпедском порту Литвы

Штормовой ветер стал причиной ограничения судоходства в Клайпедском государственном морском порту Литвы.

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Общество

РИА Новости: туристы стали все больше интересоваться путешествиями в Оман

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В отличие от современных Объединенных Арабских Эмиратов, Оман хранит свой подлинный восточный колорит. Туристам не требуется строгое следование местным правилам, а для россиян виза не обязательна. Кроме того, доступны прямые рейсы.

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В столичных больницах появились новые роботы-помощники

В столичных больницах появились новые роботы-помощники

В московских больницах появились новые роботы-помощники, которые успешно внедрены в пилотном режиме в трех медицинских учреждениях.

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Новости