Трагедия в Королёве: Пенсионерка скончалась после пристегивания к батарее

В подмосковном Королёве пенсионерка скончалась после того, как дочь пристегнула её ремнём к батарее и ушла из дома, сообщает SHOT. 78-летней было сложно самостоятельно ходить, без посторонней помощи она часто падала, а её дочь из-за этого сильно нервничала.

Поэтому когда женщине понадобилось уйти из дома по делам, она не придумала ничего лучше, чем пристегнуть пожилую мать ремнём к батарее.