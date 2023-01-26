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  • Опубликована сегодня в 6:29

В Британии пенсионерка замерзла в собственном доме

В Британии пенсионерка не смогла найти денег на отопление и замерзла в собственном доме.

В больничных записях указано, что ее болезнь была связана с тем фактом, что она не могла позволить себе включить отопление.

Правоохранительные органы начали расследование случившегося.

Ранее стало известно, что 63% взрослых британцев стали меньше пользоваться газом и электричеством, при этом 96% опрошенных заявили, что реже включают отопление.

Мир

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Общество

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Новости