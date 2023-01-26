В Британии пенсионерка не смогла найти денег на отопление и замерзла в собственном доме.
В больничных записях указано, что ее болезнь была связана с тем фактом, что она не могла позволить себе включить отопление.
Правоохранительные органы начали расследование случившегося.
Ранее стало известно, что 63% взрослых британцев стали меньше пользоваться газом и электричеством, при этом 96% опрошенных заявили, что реже включают отопление.
В Германии прошла демонстрация против поставок немецких танков на Украину
Сотни жителей вышли на улицы Мюнхена с плакатами в поддержку мира и отказа накачивать Украины немецким оружием.
Совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР вызвали бурю негодования на Западе
Также США сильно раздражает возросшее двустороннее сотрудничество между Россией и странами Африканского континента.
Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего украинского солдата Сергея Коваленко по просьбе родственников
Сотрудники пресс-службы Евгения Пригожина опубликовали видео с пропавшим бойцом Национальной гвардии Украины Сергеем Коваленко, которого разыскивали родственники.
"Он стоит троих-четверых мальчиков-одуванчиков": Пригожин назвал главное преимущество от участия в СВО осужденного за убийство Тютина
Евгений Пригожин прокомментировал освобождение бойца ЧВК "Вагнер" Александра Тютина, который ранее был осужден по тяжкой статье.