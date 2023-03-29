Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что с 1 апреля пенсии будут проиндексированы на 3,3%. Об этом сообщили в пресс-службе российского законодательного уровня.

Это будет сделано в дополнении к 10% индексации, которые были произведены в 2022 году. Соответственно, рост будет выше уровня инфляции. Изменения затронут порядка 4 млн пенсионеров, получающих пенсии по инвалидности, потере кормильца и прочим основаниям.