Число самых современных российских комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин" увеличат в два раза в зоне СВО. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ.
"До конца этого года планируется увеличить количество комплексов "Пенициллин", задействованных в зоне СВО, в два раза. Это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы российских войск с артиллерией Украины", — сказал собеседник, передает РИА "Новости".
По его словам "Пенициллины" принимают участие в решение боевых задач с самого начала конфликта на Украине.
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