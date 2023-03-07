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  • Опубликована сегодня в 5:44

В составе ВС РФ вдвое увеличат группировку комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин"

Число самых современных российских комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин" увеличат в два раза в зоне СВО. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ.

"До конца этого года планируется увеличить количество комплексов "Пенициллин", задействованных в зоне СВО, в два раза. Это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы российских войск с артиллерией Украины", — сказал собеседник, передает РИА "Новости".

По его словам "Пенициллины" принимают участие в решение боевых задач с самого начала конфликта на Украине.

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