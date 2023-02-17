Власти Китая призвали Россию и Украину прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Пекин считает, что в переговорном процессе должны принять участие США, Евросоюз и НАТО.

По мнению китайской стороны, Запад должен провести с Россией всеобъемлющий и глубокий диалог.