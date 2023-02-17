Власти Китая призвали Россию и Украину прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Об этом сообщает ТАСС.
Пекин считает, что в переговорном процессе должны принять участие США, Евросоюз и НАТО.
По мнению китайской стороны, Запад должен провести с Россией всеобъемлющий и глубокий диалог.
"Они должны обсуждать, как создавать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности, добиться общей безопасности", — отметил постпред Китай при ООН Чжан Цзюнь.
Депутат Европарламента раскритиковал США за теракт на "Северных потоках"
Вашингтон совершил теракт на объектах Евросоюза
США не будут поддерживать Украину в стремлении захватить Крым
Это бессмысленная авантюра
Под картиной Пикассо "Женщина в шали" скрывался эскиз другой работы художника
Такой результат специалисты получили благодаря гиперспектральной камере, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины
Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК "Вагнер" может отдалить победу РФ в СВО – СМИ
Заключенные в тюрьмах РФ не слишком охотно идут на сотрудничество с Минобороны. Они не уверены, что получат гарантии от официального ведомства, считают журналисты.