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  • Опубликована сегодня в 21:42

Китай призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров

Власти Китая призвали Россию и Украину прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Пекин считает, что в переговорном процессе должны принять участие США, Евросоюз и НАТО.

По мнению китайской стороны, Запад должен провести с Россией всеобъемлющий и глубокий диалог.

"Они должны обсуждать, как создавать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности, добиться общей безопасности", — отметил постпред Китай при ООН Чжан Цзюнь.

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