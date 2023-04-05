Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун заявил, что "безграничная дружба" между Пекином и Москвой — это всего лишь риторика. Об этом сообщает The New York Times.
Дипломат отметил, что КНР не поддерживает специальную военную операцию, не признает Крыма и не признает референдумы о вхождении в состав России новых регионов.
Это заявление было сделано перед встречей Фу Цун с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые прилетели в Пекин с визитом.
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