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  • Опубликована сегодня в 12:04

Посол КНР в ЕС: мы не поддерживаем СВО и не признаем Крым российским

Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун заявил, что "безграничная дружба" между Пекином и Москвой — это всего лишь риторика. Об этом сообщает The New York Times.

Дипломат отметил, что КНР не поддерживает специальную военную операцию, не признает Крыма и не признает референдумы о вхождении в состав России новых регионов.

Это заявление было сделано перед встречей Фу Цун с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые прилетели в Пекин с визитом.

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