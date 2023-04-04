Французский пекарь из города Сент-Омер Кристоф Понсиль обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрон с просьбой о помощи в связи с огромными счетами за электричество. Пекарь утверждает, что многие пекарни по всей Франции закрываются из-за повышения цен на электроэнергию, пишут французские СМИ.

В своем письме Понсиль попросил президента помочь спасти пекарей, включая его самого, и остановить повышение тарифов на электричество. Он также призывает своих посетителей присоединиться к акции протеста владельцев малого бизнеса, которая состоится 6 апреля в рамках протеста против пенсионной реформы.

По словам Понсиля, его счета за электричество за январь этого года составили уже 9 тысяч евро в месяц, в то время как в 2022 году счет за электричество составлял 2 тысячи евро в месяц. В итоге за первые три месяца текущего года он получил счет на 24 тысячи евро, что ставит под угрозу существование его бизнеса и многих других пекарен во Франции.