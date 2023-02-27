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  • Опубликована сегодня в 16:57

В Госдуме предложили конфисковывать автомобили у нарушителей ПДД в пользу Минобороны

Парламентарий Василий Власов обратился с предложением разрешить конфискацию автомобилей у злостных нарушителей ПДД в пользу Минобороны. Об этом сообщил телеканал RT с отсылкой на письмо в адрес главы Госавтоинспекции МВД РФ Михаила Черникова.

Власов отметил, что ЛДПР не в первый раз поднимает вопрос о возможности конфискации транспортных средств у россиян, систематически игнорирующих правила безопасности, а теперь это можно сделать с максимальной пользой для всей страны.

Как отмечалось ранее, думцы предлагают распространить льготы, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в своем Послании федеральному собранию, не только на военнослужащих и членов их семей, но и на сотрудников Роснвардии.

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