Парламентарий Василий Власов обратился с предложением разрешить конфискацию автомобилей у злостных нарушителей ПДД в пользу Минобороны. Об этом сообщил телеканал RT с отсылкой на письмо в адрес главы Госавтоинспекции МВД РФ Михаила Черникова.

Власов отметил, что ЛДПР не в первый раз поднимает вопрос о возможности конфискации транспортных средств у россиян, систематически игнорирующих правила безопасности, а теперь это можно сделать с максимальной пользой для всей страны.

Как отмечалось ранее, думцы предлагают распространить льготы, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в своем Послании федеральному собранию, не только на военнослужащих и членов их семей, но и на сотрудников Роснвардии.