Wildberries решили убрать комиссию за использование карт Visa и Mastercard для оплаты

Компания Wildberries объявила об отмене ранее введенной комиссии при оплате заказов карточками Visa и Mastercard. Это решение было принято после начала проверки маркетплейса Генеральной прокуратурой России. Wildberries также обещает вернуть дополнительно удержанные средства своим клиентам, сообщает Russia Today.
С 9 октября Wildberries начал взимать комиссию в размере 3% от общей стоимости покупки, если оплата осуществлялась международными картами Visa и Mastercard. После того, как Генеральная прокуратура начала проверку деятельности компании, Wildberries принял решение отказаться от этой комиссии и вернуть деньги клиентам.
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