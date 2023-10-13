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Wildberries решили убрать комиссию за использование карт Visa и Mastercard для оплаты
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  • Опубликована сегодня в 22:11

Wildberries решили убрать комиссию за использование карт Visa и Mastercard для оплаты

Компания Wildberries объявила об отмене ранее введенной комиссии при оплате заказов карточками Visa и Mastercard. Это решение было принято после начала проверки маркетплейса Генеральной прокуратурой России. Wildberries также обещает вернуть дополнительно удержанные средства своим клиентам, сообщает Russia Today.

С 9 октября Wildberries начал взимать комиссию в размере 3% от общей стоимости покупки, если оплата осуществлялась международными картами Visa и Mastercard. После того, как Генеральная прокуратура начала проверку деятельности компании, Wildberries принял решение отказаться от этой комиссии и вернуть деньги клиентам.

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