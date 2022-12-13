Помогли парни из ЧВК "Вагнер": бизнесмен Пригожин встретил освобожденного из украинского плена священника Павленко

На территорию России возвращен похищенный СБУ священник из Лисичанска Андрей Павленко. Также на родину вернулись тела двух погибших пилотов ЧВК "Вагнер".
Священнослужитель поблагодарил всех, кто ему помог, а также заявил, что обрадовался, когда узнал, что ЛНР вошла в состав России.
"Милость божья. Сегодня день апостола Андрея Первозванного. Вот после восьмимесячного плена он вывел. Ему, конечно, тоже благодарность, еще Евгению Викторовичу и защитникам", — заявил отец Андрей.
С освобожденным священником встретился бизнесмен Евгений Пригожин. Он рад, что теперь отец Павленко на свободе и будет служить, чтобы объяснять позицию России не только прихожанам, а всему миру.
Андрей Павленко с апреля этого года удерживался силовиками на Украине. Его обвинили в сотрудничестве с российскими военными и приговорили к 12 годам тюремного заключения.
Также на родину вернули тела пилотов ЧВК "Вагнер" Александра Антонова и Владимира Никишина. Они героически погибли в Донбассе, выполняя боевые задачи на Су24М в зоне проведения спецоперации. Будучи подбитыми, они направили свой самолет на скопление вражеской техники, повторив подвиг советского летчика Николая Гастелло.
"Бог тоже помогает, но помогли парни из ЧВК "Вагнер", наши бойцы. Если богу будет трудно, то они тоже помогут. Привезли наших боевых товарищей, вернули их домой достойно, с уважением. Уважает их вся страна, уважаем мы, уважает противник. Теперь они снова с нами. Это важно", — прокомментировал событие предприниматель.
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