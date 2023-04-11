91% россиян считают себя патриотами, в Москве и Петербурге уровень патриотизма достигает 95%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

48% опрошенных считают, что патриотизм проявляется в действиях и работе на благо страны. 38% считают, что патриотизм заключается в защите страны от внешних нападок и обвинений, передает ТАСС.

32% опрошенных считают, что патриотизм проявляется в открытом и объективном отношении к своей стране, включая говорить правду о её проблемах и недостатках, какими бы они ни были.