91% россиян считают себя патриотами, в Москве и Петербурге уровень патриотизма достигает 95%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.
48% опрошенных считают, что патриотизм проявляется в действиях и работе на благо страны. 38% считают, что патриотизм заключается в защите страны от внешних нападок и обвинений, передает ТАСС.
32% опрошенных считают, что патриотизм проявляется в открытом и объективном отношении к своей стране, включая говорить правду о её проблемах и недостатках, какими бы они ни были.
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