Российский экологический оператор (РЭО) предлагает внедрить цифровые паспорта для одежды, содержащие информацию о всем процессе ее производства и поставки. Это позволит улучшить процесс сортировки текстиля при его последующей переработке. Пилотный проект по этой идее может быть запущен уже в 2025–2026 годах, сообщает ТАСС.

Электронный документ позволит отслеживать, что изделие было произведено с соблюдением экологических и этических стандартов. Это также позволит следить за уровнем использования вторичного сырья при производстве одежды внутри страны. Конечный потребитель получит надежную информацию о продукте и его соответствии экологическим нормам. Об этом рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев в беседе с "Известиями".

Кроме того, в РЭО подчеркнули, что для создания электронных паспортов производителям и поставщикам не потребуется дополнительное оборудование. Они смогут использовать программное обеспечение, которое уже используется для маркировки товаров. Этот проект будет работать параллельно с цифровой маркировкой, но его целью будет улучшение процесса переработки одежды.

В настоящее время РЭО ведет диалог с Минпромторгом, и пилотные решения могут быть внедрены в России уже в 2025–2026 годах.