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Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение на 20% госпошлин за выдачу заграничных паспортов
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  • Опубликована сегодня в 13:35

Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение на 20% госпошлин за выдачу заграничных паспортов

Государственная дума приняла закон, который предусматривает увеличение на 20% госпошлин с 1 июля 2024 года за выдачу заграничных паспортов и ряда других документов, а также двукратное снижение госпошлин за рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании, сообщает РИА Новости.

Новый закон устанавливает, что госпошлины за выдачу заграничных паспортов нового поколения увеличиваются на 20%, достигая 6 тысяч рублей для взрослых и 3 тысяч рублей для детей до 14 лет. Также повышаются госпошлины за выдачу или продление срока действия виз, приглашений на въезд в РФ, видов на жительство, а также других документов. В то же время госпошлина за рассмотрение заявлений о ценообразовании снижается до 1 миллиона рублей. Также вводятся новые сроки перечисления НДФЛ в бюджет для налоговых агентов с обязательным уведомлением о сумме исчисленного налога дважды в месяц. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

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