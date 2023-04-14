Минцифры РФ подготовило проект юридического обоснования предъявления цифрового паспорта гражданина РФ.

Проект приравнивает предъявление гражданином РФ сведений в электронном виде из выданных госорганами документов с использованием мобильного приложения "Госуслуг" к предъявлению оригиналов таких документов.



Предусмотрено добровольное предъявление сведений с использованием мобильного приложения портала.