Минцифры РФ подготовило проект юридического обоснования предъявления цифрового паспорта гражданина РФ.
Проект приравнивает предъявление гражданином РФ сведений в электронном виде из выданных госорганами документов с использованием мобильного приложения "Госуслуг" к предъявлению оригиналов таких документов.
Предусмотрено добровольное предъявление сведений с использованием мобильного приложения портала.
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