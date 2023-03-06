80% населения Запорожской области к осени получат российское гражданство. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Надеюсь, что к лету до 50% населения будут гражданами России. А к сентябрю до 80%. Такая планка поставлена", — сказал Балицкий, передает РИА "Новости".
С выдачей российских паспортов власти спешат еще и потому, что на сентября 2023 года намечены выборы в местные и муниципальные органы власти. В настоящее время в области активно работают выездные бригады для оформления документов, сказал врио губернатора.
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