80% населения Запорожской области к осени получат российское гражданство. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Надеюсь, что к лету до 50% населения будут гражданами России. А к сентябрю до 80%. Такая планка поставлена", — сказал Балицкий, передает РИА "Новости".

С выдачей российских паспортов власти спешат еще и потому, что на сентября 2023 года намечены выборы в местные и муниципальные органы власти. В настоящее время в области активно работают выездные бригады для оформления документов, сказал врио губернатора.