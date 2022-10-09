У петербуржца изъяли паспорт, чтобы он подписал повестку

История про петербуржца, у которого отняли паспорт, чтобы тот подписал повестку, стала достоянием общественности. Молодого человека после ДТП попросили подойти в отделение ГИБДД для написания объяснительной, где его поджидала сотрудница военкомата. Житель города отказался подписывать повестку, однако у женщины остался его паспорт, сейчас он пытается его вернуть.

Петербургские медиа постоянно обращают внимание на так называемые "перегибы на местах", когда повестки пытаются вручить не служившим, не подходящим по возрасту, инвалидам, женщинам, мертвым и гражданам других стран.

Многочисленные ошибки в период частичной мобилизации стали примером неэффективной работы команды губернатора Беглова, который обещал помочь каждому жителю города, чьи права были нарушены. Однако по факту в Смольном слишком медленно реагируют на случаи неправомерных вручений повесток.

Масла в огонь подливают и неоднозначные высказывания различных должностных лиц, вводящих в заблуждение петербуржцев, а также нагнетающих и так нервную обстановку. Например, недавно, один из военкомов города заявил об уголовной ответственности за отказ подписать повестку. Позже в прокуратуре его слова опровергли.