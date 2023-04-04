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  • Опубликована сегодня в 13:37

"Справедливая Россия - за Правду" предложила легализовать работу блогеров

Разработан законопроект, направленный на установление правового регулирования блогосферы и наделение субъекта новых медиа надлежащим правовым статусом. Такое предложение выдвинула рабочая группа палаты депутатов партии «Справедливая Россия - За Правду» под руководством первого заместителя председателя палаты, сенатора Сергея Безденежных совместно с Советом блогеров.

Соответствующий документ направлен в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Авторы законопроекта видят возможным дальнейшую регистрацию блогеров в качестве СМИ со всеми полномочиями в мире медиа. Такое решение надлит интернет-личностей возможностями и правами журналистов, в частности, относительно запросов в органы государственной власти и организации, аккредитации на общественно значимые мероприятия.

К текущему моменту понятие "блогер" не закреплено в законодательстве.

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